Incontro con gli scrittori Gianluca Lancieri e Greta Girolimetto

Sabato 30 novembre dalle ore 15 alla libreria Mondadori, in via Vittorio Veneto 132, ad Alassio gli scrittori Gianluca Lancieri e Greta Girolimetto incontrano il pubblico e firmano le copie dei loro nuovi libri “Grida e mormorii” (Tempra Edizioni, 2019) e “Lacrima di pioggia” (Rainerivivaldelli Editori Torino, 2018).

La raccolta poetica di Lancieri si caratterizza per l’eloquenza e l’afflizione dei suoi versi. In un percorso di metabolizzazione del dolore, che si trasforma in forza invisibile e misteriosa, il poeta grida la sua sofferenza come richiesta d’aiuto capace di essere accolta solo dall’amore per la stessa vita.

Tra pagine dell’opera di Girolimetto sono racchiuse tutte le forti emozioni della meraviglia dell’amore, le prime illusioni, i dispiaceri che sembrano dividerti il cuore, le riflessioni del tempo e la voglia di vivere tutto a pieno. Ciò che non può essere realizzato viene trascritto, dandogli corpo in parole traboccanti di sentimenti, cercandone un significato universale. Frammenti di ciò che si è vissuto e non si vuole dimenticare, immagini vivide di una natura complice e specchio dell’essere umano.