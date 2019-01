Incontro “Comunicare la fede oggi: il libro di Ester”

Anche il 2019 si apre idealmente con un’occasione di incontro, amicizia e dialogo tra due diverse fedi affratellate dal Dio unico. Torna infatti la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, giunta all’importante traguardo della trentesima edizione e che per l’ottava volta si svolge anche a Savona.

Lunedì 14 gennaio alle 17 nella sala Cappa del centro “Città dei Papi” in via dei Mille 4, in occasione dell’appuntamento nazionale promosso da Conferenza Episcopale Italiana e Assemblea dei Rabbini d’Italia, la comunità cattolica e quella ebraica si confronteranno su “Il libro di Ester”, tema scelto per questa trentesima Giornata.

Confermati i protagonisti dell’appuntamento savonese 2018: il vescovo della Diocesi di Savona Noli Calogero Marino, il rabbino capo della Comunità ebraica di Genova Giuseppe Momigliano, Amnon Cohen, presidente della Comunità ebraica ligure, il docente di teologia don Giuseppe Noberasco e Marco Gervino, direttore dell’Ufficio stampa della Diocesi di Savona Noli e moderatore.

Sarà un approfondito e interessante scambio di punti di vista tra autorevoli relatori che, pur provenendo da realtà culturali e religiose differenti, proprio grazie a questi appuntamenti scoprono e condividono con il pubblico sempre maggiori punti di contatto. Come accennato l’incontro di gennaio avviene a Savona consecutivamente dal 2012 grazie alla volontà degli stessi protagonisti e di Fabio Cecchini.

L’incontro, dal sottotitolo “Comunicare le fedi oggi”, è inserito nella formazione per gli iscritti all’Ordine dei giornalisti (numero crediti: 2).