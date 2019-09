Incontro “Coaching e relazioni” a Savona

Lunedì 23 settembre dalle 10 alle 12, presso la sala Rossa del Comune di Savona, On Coaching curerà un incontro a ingresso libero con workshop sul tema dal titolo “Coaching e Relazioni: come migliorare se stessi e aiutare gli altri”.

L’incontro sarà guidato da Elena Tonengo, coach referente regionale dell’associazione Coaching Italia e founder coach di On Coaching e del progetto #ObiettivoIO.

Durante l’incontro potrete conoscere cosa è il “coaching” e come opera, quale figura professionale ricopre il “coach”, come affianca i suoi clienti e soprattutto ci si concentrerà sul valore delle relazioni come strumento di opportunità e crescita per la nostra vita sia personale che lavorativa.

Il programma dell’incontro prevede:

ore 9.30 – 10: accoglienza dei partecipanti e spazio stampa;

ore 10 – 10.30: introduzione: Cosa è il coaching e come opera un coach;

ore 10.30 – 11.15: Coaching e Relazioni: come migliorare se stessi e aiutare gli altri;

ore 11.15 – 12: workshop pratico #ObiettovoIO, incontro con i Coach e domande;

ore 12 – 12.30: spazio stampa.

Per partecipare è obbligatorio pre-registrarsi.

Per informazioni sull’evento è a disposizione la segreteria al numero 333.68.65.308.