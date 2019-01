Alla Ubik si terrà l’incontro “Cibo e salute: un complesso e mutevole rapporto tra corpo, emozione e mente” con la dottoressa e scrittrice indiana Anna Powar, che presenterà il libro “Kal. Guardare al vecchio con occhi nuovi” (GAEditori). Introduce la psicologa e psicoterapeuta Elisabetta Arfini.

La dottoressa Powar ha sviluppato una personale visione della nutrizione, con un approccio olistico alla salute, la quale dipende sostanzialmente dalla interconnessione tra il cibo che mangiamo, il nostro assetto psicologico e il nostro ambiente che cambia. La tradizione culturale attraverso il cibo e il benessere viene visto come binomio di un complesso e mutevole rapporto tra corpo, emozione e mente.

Il libro non tratta quindi l’alimentazione tout-court ma in rapporto alla cultura, alla conoscenza e all’individualità che essa rappresenta. Un punto di vista originale grazie ai viaggi dell’autrice e alle ricette di diverse culture che tradizionalmente non dipendevano solo dal frumento per il proprio apporto di carboidrati. Una visuale ampia e nuova che induce a riflettere su un concetto di benessere più profondo, che esula dall’idea di ottenere “una salute perfetta in dieci passi”.

Anna Powar (nata a Pune in India) ha scritto diversi libri. Tiene lezioni e seminari negli Stati Uniti, in Turchia e molti Paesi europei. Attualmente lavora in Gran Bretagna, India e Italia, collaborando con molte organizzazioni non governative.