Mercoledì 27 novembre dalle 20:30 alle 22 presso lo Studio di Consulenza integrata per la Famiglia, in via Fiume 1/4, ad Albenga si terrà un incontro di presentazione dei servizi attivi per mamma e bambino offerti dal gruppo Ben-Essere Insieme.

“Parleremo di massaggio neonatale, mente e corpo in gravidanza, corretta alimentazione e molto altro”, spiegano gli organizzatori.