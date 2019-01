Incontro “Autismo e Sport” con Run For Autism

Si intitola “Autismo e Sport” l’incontro in programma per domenica 20 gennaio alle 16 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano. L’appuntamento, condotto da Graziella Frasca Gallo, è organizzato dall’associazione sportiva Run for Autism in collaborazione con Krav Maga Parabellum e gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune e di Csen Savona.

Durante il pomeriggio un educatore, una insegnante di sostegno e una psicologa racconteranno la loro esperienza personale con ragazzi affetti da autismo e, più in generale, faranno un rapido excursus sulle caratteristiche di questo disturbo.

Ad aprire l’incontro sarà la presidente di Run for Autism, Nella Andronaco, che presenterà la neonata associazione ed i propri scopi; in seguito, il vice presidente Emiliano Polizzi esporrà i contenuti di “Social Sport”, il progetto creato dall’Asd in collaborazione con Krav Maga Parabellum e che si propone di promuovere la pratica sportiva tra i ragazzi affetti da autismo.