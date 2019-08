Incontro alla scoperta della testuggine palustre ingauna Emys

Il rispetto delle risorse naturali e dell’ambiente sono sempre stati obiettivi importanti per la Cooperativa Arcadia nella gestione dei propri servizi, specialmente per quanto riguarda il Museo Paleontologico “Silvio Lai” in frazione Peagna a Ceriale, dedicato alla scienza, alla botanica e ai reperti fossili. Proprio in quest’ottica di tutela e salvaguardia ambientale sabato 10 agosto alle ore 21 verrà organizzato un incontro conoscitivo della testuggine palustre ingauna familiarmente chiamata Emys.

Il progetto di conservazione della testuggine d’acqua dolce ingauna è nato dall’impegno congiunto di numerose istituzioni, quali l’Università degli Studi di Genova, la Provincia di Savona, il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale, la Comunità Montana Ingauna, la Fondazione Acquario di Genova, Natura Genova e WWF Liguria, e con la collaborazione dei Comuni di Albenga, Villanova d’Albenga e Garlenda.

L’obiettivo è tutelare questa rarissima e minacciata specie cercando di salvarla dall’estinzione attraverso le seguenti azioni: interventi di conservazione degli habitat naturali nei quali la specie é presente, recupero di esemplari in cattività, in habitat a grave rischio di sparizione, realizzazione e gestione del Centro di allevamento a Leca d’Albenga con annesso punto visite, allevamento in condizioni seminaturali e rilascio di giovani esemplari, monitoraggio dei nuclei ancora presenti in natura, cooperazione con le amministrazioni locali al fine di tutelare gli ultimi habitat, sensibilizzazione della popolazione dell’Albenganese e attuazione di interventi didattici per le scuole.

Il programma dell’evento prevede un incontro con i naturalisti e volontari dell’associazione Luca Lamagni e Dario Ottonello, che porteranno degli esemplari di testuggine in appositi contenitori, presentandone le peculiarità e le caratteristiche e permettendo eccezionalmente a tutti i partecipanti di osservarli da vicino.