Incontro a Varazze con Moreno Burattini autore e curatore di Zagor

La Libreria Tra le Righe a Varazze, invita la cittadinanza e gentili ospiti a partecipare all’incontro in programma sabato 23 febbraio 2019 alle ore 17:30, con Moreno Burattini, autore e curatore di Zagor, il quale, con l’occasione, presenta due nuovi straordinari volumi: “Io sono Zagor” e “Zagor – Le origini“. Sergio Bonelli Editore.

Ingresso libero.

Un Sabato Zagoriano: Moreno Burattini a Varazze – Evento organizzato dagli Amici della “Sala Gallieno Ferri” in collaborazione con la Libreria Tra le Righe:

«Moreno Burattini, curatore e sceneggiatore di Zagor, torna a Varazze per parlare dei due nuovi, sorprendenti volumi Bonelli da lui scritti: “Io sono Zagor” e “Zagor – Le origini” (graphic novel con i disegni di Valerio Piccioni e Maurizio Di Vincenzo e la copertina di Michele Rubini) che hanno rivisitato da nuovi punti di vista narrativi le origini e il passato dello Spirito con La scure. Si parlerà anche del nuovo, interessante saggio di Moreno “Discorsi sulle nuvole“, una bella raccolta di “saggi e assaggi sul fumetto” (ed. Cut up). Prima dell’incontro alle 16:30 sarà possibile visitare, guidati da Moreno, la mostra permanente dedicata a Gallieno Ferri, nella sala intitolata al maestro e allestita presso la Biblioteca civica di Varazze.

La serata si concluderà con una cena Zagoriana. Per info scrivere Sms o messaggio Whatsapp al 3475737950»

Io sono Zagor

«Il suo vero nome è Patrick Wilding, ma gli indiani lo chiamano Za-Gor-Te-Nay, “Lo Spirito con la Scure”. Sulla Vecchia Frontiera americana della prima metà del Diciannovesimo secolo, Zagor si batte per mantenere la pace, proteggere le tribù indiane e dare la caccia ai malfattori. Vestito del suo inconfondibile costume rosso dalla foggia indiana, con il simbolo dell’Uccello Tuono sul petto, combatte per la Giustizia, usando la pistola, ma soprattutto una scure di pietra che maneggia con incredibile maestria. Leale e generoso, nonché dotato di un animo vagabondo, Zagor è sempre pronto ad accorrere, accompagnato dal fedele amico Cico, dovunque ci sia bisogno di lui. E guai ai malvagi che sentono echeggiare il suo grido di battaglia! Un ritratto in prima persona di Zagor, l’invincibile giustiziere di Darkwood, in un appassionante percorso tra fumetto e racconto.»

Zagor Le origini

«Una drammatica vicenda di affetti familiari, di amore, di amicizia, di odio, di vendetta e di morte. Un tragico segreto nascosto nel passato. La storia che è alla base della leggenda dello spirito con la scure raccontata di nuovo con retroscena inattesi per chi già credeva di conoscere i fatti, inquietanti e avvincenti per chi scopre le origini di Zagor per la prima volta.»