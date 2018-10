Incontro “A scuola FeliceMente: i segreti per imparare a imparare”

Si intitola “A scuola FeliceMente: i segreti per imparare a imparare” l’evento in programma venerdì 26 ottobre alle 14:30 presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi. L’appuntamento gode del patrocinio dell’Assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano ed è rivolto ai genitori di bambini di 7-10 anni, che stanno frequentando le primarie dal terzo anno in su, e che desiderano scoprire i segreti per amare la scuola e l’apprendimento, fin da subito.

Durante il pomeriggio verranno analizzati “i fondamenti del metodo di studio di successo: partendo dalle tecniche per la efficace comprensione del testo e arrivando alla ricerca di parole chiave, e allo studio attraverso le mappe mentali spontanee, una vera risorsa super-potenziante per i ragazzi che hanno uno stile di apprendimento che favorisce il canale visivo (sempre più diffuso nella nostra epoca di videogiochi, app e schermi)”.

Uno spazio speciale sarà riservato alla matematica e verranno forniti alcuni semplici stratagemmi per affrontare la matematica in modo naturale, creativo, e piacevole. Ad esempio si scoprirà che è possibile imparare le tabelline leggendo i risultati sulle mani, e quindi eliminando in pochi istanti i penosi pomeriggi di ripasso, dovuti alle difficoltà di memorizzazione che spesso i bambini incontrano. Lo stesso vale per il calcolo: esiste un trucco per fare addizioni anche molto lunghe senza fatica e senza errori, che pochi conoscono.

Interverrà Paola Ricca, formatrice, coach del talento e tutor per le diverse intelligenze e ideatrice del progetto FreeNauta che ha lo scopo di aiutare ogni ragazzo a trovare la sua strada verso un apprendimento positivo, cioè ispirato, autonomo e in grado di dare belle soddisfazioni a tutta la famiglia.

Per i genitori che vogliono muovere i primi passi per diventare coach del talento dei propri figli, sono disponibili una serie di contenuti formativi gratuiti sul sito www.freenautabar.it e raccolti in un’apposita newsletter.

Durante l’incontro si potrà anche sperimentare il suo gioco “Super-ME di FreeNauta”, ideato da Paola Ricca per aiutare ogni ragazzo a crearsi il proprio metodo di studio su misura in modo semplice e divertente, giocando a carte. Il gioco raccoglie infatti 112 strategie di studio, in altrettante carte metacognitive che pongono domande ai ragazzi e che li guidano a creare la loro consapevolezza, un grande tesoro per la scuola e per la vita. “Un incontro per chi crede nell’importanza dell’imparare a imparare e desidera aiutare il proprio figlio a vivere gli anni della scuola con autonomia, soddisfazione, e, soprattutto, tanta gioia di imparare”.

L’incontro rientra nell’ambito del primo “anno accademico” del progetto “LOA Legge in Ogni Angolo”, l’iniziativa interamente dedicata alla lettura organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con Monica Maggi di “ATuttoTondo” ed il Mondadori Bookstore di Loano e che coinvolge alunni delle scuole di ogni ordine e grado (la scuola primaria Valerga-Milanesi; l’istituto secondario di primo grado Mazzini – Ramella; l’istituto Falcone) in una logica di continuità e creazione di lettori “perenni” in grado di dare vita ad un proprio gusto personale e un proprio spazio di lettura come pratica di “allenamento culturale”.

Il progetto prevede, tra le varie iniziative, presentazioni di libri, lavoro in rete sul territorio, formazione per insegnati, laboratori per formare un “team di ragazzi facilitatori della lettura”, eventi di lettura pubblici.