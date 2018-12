Incontro “46/P Wirtanen, la cometa di Natale”

“46/P Wirtanen, la cometa di natale”, terzo incontro del ciclo di conferenze mensili a cura del professor Ugo Ghione, presidente dell’Associazione Astrofili Orione.

Le comete sono fra gli astri più affascinanti del cielo, appaiono all’improvviso in maniera spesso imprevedibile e poi spariscono, a volte tornano a farci visita altre volte le vediamo un’unica volta e poi mai più.

Hanno forme differenti e mostrano una o più code. Quest’anno il Natale verrà annunciato da una cometa ben nota scoperta nel 1948 e che ci fa visita molto spesso, ha un periodo di soli 5 anni e 5 mesi ma solitamente non è molto appariscente. Quest’anno invece passerà molto vicino alla Terra e si renderà visibile ad occhio nudo, ma per osservarla sarà necessario andare in luoghi abbastanza lontano dalle luci della città in notti senza Luna, è la cometa 46/P Wirtanen.