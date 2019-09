“Incontriamoci in piazza – Una festa per tutti” nell’Oltreletimbro

Domenica 29 settembre pomeriggio grande festa nel quartiere Oltreletimbro di Savona. “Incontriamoci in piazza – Una festa per tutti” è un evento organizzato dalle principali realtà del quartiere per conoscersi e mettere in relazione persone, associazioni e tutta la comunità.

Alle ore 17 nel cortile interno delle case popolari di via Aglietto (accesso in fondo alla via) va in scena lo spettacolo teatrale “L’Angelo” di Daniele Debernardi del Teatrino dell’Erba Matta, tratto da “Un signore molto vecchio con certe ali enormi” di Gabriel Garcia Marquez.

Dalle 18 davanti alla Chiesa San Giuseppe, in piazza Martiri della Libertà, intrattenimento musicale a cura di Adelia “Didi” Marenco e Brown Sugar con giochi per bambini, baratto e laboratori oltre a focaccette e cous cous.

L’iniziativa è organizzata da Caritas Diocesana Savona Noli, Parrocchia San Giuseppe, Gruppo Scout Savona 7, Associazione doMani, Banca del Tempo di Savona, Centro Culturale Islamico, AIFO, Cooperativa Sociale Progetto Città.