“Incontri possibili”: il regista e drammaturgo Antonio Latella si racconta

Sabato 12 dicembre alle ore 19 su YouTube e Facebook il direttore artistico del Teatro Pubblico Ligure Sergio Maifredi e il regista e attore Corrado D’Elia avranno il piacere di dialogare con Antonio Latella, regista e drammaturgo di fama europea, vincitore di numerosi premi Ubu, in un incontro realizzato dall’Associazione Teatri Possibili di Milano.

Latella è una figura di spicco del teatro contemporaneo: i più grandi teatri e festival internazionali, da Avignone a Vienna a Salisburgo, producono o si contendono i suoi spettacoli. Inoltre è stato direttore della Biennale di Venezia Teatro. Durante l’incontro ci si confronterà sulla situazione del teatro in Italia ed Europa esplorandone una visione di futuro.

“In quanto esseri umani abbiamo il desiderio e il bisogno di raccontare storie e ascoltarle – afferma Antonio Latella – Per questo il teatro ha resistito a tutto, attraverso i millenni: le storie rendono la nostra vita più facile e ci aiutano ad avere meno paura. È un onore avere questo compito. Non so se il teatro del futuro sarà un teatro povero, ecologico, tecnologico, elettronico. All’Italia auguro un teatro libero che sappia e voglia parlare a tutti e non si soffermi sulle distinzioni nominali tra on e off, tra ciò che è o non è ‘di ricerca’”.

“Incontri possibili” è una serie di appuntamenti con i grandi testimonial della cultura contemporanea che “intendono riportare la questione culturale al centro del dibattito, ribadendo la centralità di arte e cultura nella vita della società contemporanea, come strumento di pensiero, crescita, formazione e scambio e non ultimo come mezzo di reazione al difficile presente”, dice Corrado D’Elia, ideatore del progetto.

“Quante volte abbiamo pensato di poter incontrare il nostro scrittore preferito o un artista, un cantante, un regista, un fotografo, un famoso blogger o youtuber che seguiamo! – prosegue – Quante volte abbiamo desiderato di avvicinarlo, parlargli, vederlo dal vivo e confrontarci con lui!”.

“Nonostante l’uso dei social media ci abbia avvicinato ai grandi personaggi pubblici spesso però riuscire ad incontrarli risulta davvero difficilissimo o quasi impossibile – conclude – In questi incontri ogni artista racconta come è arrivato al successo e cosa significhi essere artisti oggi, dialogando con il pubblico”.