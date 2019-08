Incontri di accompagnamento alla nascita con l’ostetrica Grazia Agostino

L’ostetrica Grazia Agostino in collaborazione con la Farmacia di Legino, in via Stalingrado 68R, organizza 6 incontri della durata di 2 ore ciascuno e a cadenza settimanale in cui parlerà del percorso nascita e dei primi giorni a casa dopo il parto.

Durante gli incontri, dedicati a mamme e papà, si camminerà assieme fino alla nascita e oltre, cominciando a ritagliare del tempo per se stessi e per la nuova famiglia. Anche i fratellini sono i benvenuti!

Info e prenotazioni: Grazia Agostino 347 2494967 / Farmacia di Legino – 019 862025