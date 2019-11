Incontri di Accompagnamento alla Nascita con Grazia Agostino

In collaborazione con le professioniste di Ben-Essere Insieme e lo Studio di Consulenza integrata per la Famiglia l’ostetrica Grazia Agostino organizza in via Fiume 1/4 ad Albenga sei incontri per mamme, papà e fratellini e a cadenza settimanale in cui toccherà gli argomenti caratterizzanti il percorso nascita e i primi giorni a casa dopo il parto.

“Cammineremo assieme fino alla nascita e oltre, cominciando a ritagliare del tempo per se stessi e per la nuova famiglia”, spiega Agostino.