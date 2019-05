Incontri di Accompagnamento alla Nascita

L’ostetrica Grazia Agostino in collaborazione con Ben-essere Insieme e Studio in Movimento organizza presso la sede di Studio in Movimento in via Giuseppe Mazzini 34 a Pietra Ligure sei incontri della durata di due ore ciascuno e a cadenza settimanale in cui si parlerà di molti argomenti caratterizzanti il percorso nascita e i primi giorni a casa dopo il parto.

Negli incontri dedicati a mamma e papà cammineremo assieme fino alla nascita e oltre, cominciando a ritagliare del tempo per se stessi e per la nuova famiglia. Anche i fratellini sono i benvenuti. Saranno presenti preziose collaboratrici che arricchiranno il percorso con argomenti complementari al tema dell’incontro.

Costo partecipazione: 6 incontri 100 €