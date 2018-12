“Incanti di Natale” – Visite guidate alle chiese e ai presepi di Loano

Tornano anche quest’anno le visite guidate a chiese e presepi di Loano promosse dal Gruppo “Monte Carmo” del Centro Turistico Giovanile con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano. L’iniziativa intreccia la valorizzazione della tradizione del creare presepi, tipica del Ponente ligure, con la promozione del patrimonio storico della città.

Le visite guidate alle ricostruzioni della Natività allestite nelle parrocchie, nelle cappelle e negli oratori della città tracciano un vero e proprio itinerario alla scoperta delle ricchezze architettonico religiose di Loano. Le visite si terranno giovedì 27 dicembre e giovedì 3 gennaio con partenza alle 9:30 dall’atrio di Palazzo Doria in piazza Italia. Le uscite sono del tutto gratuite e rivolte a residenti e turisti.

Presepi tradizionali sono stati allestiti presso l’Oratorio Nostra Signora del Santissimo Rosario o “dei Turchini” in piazza Italia (da venerdì 7 dicembre a domenica 27 gennaio); nella Parrocchia San Pio X in via Bergamo (da giovedì 20 dicembre a sabato 2 febbraio); nella Parrocchia Santa Maria Immacolata di via dei Gazzi (da lunedì 24 dicembre a sabato 2 febbraio); nell’Oratorio San Giovanni Battista o “dei Bianchi” in via Boragine (da sabato 8 dicembre a venerdì 25 gennaio); nella Parrocchia San Giovanni Battista (da lunedì 24 dicembre a sabato 2 febbraio); presso il Convento del Monte Carmelo in via Costino di Monte Carmelo (aperto tutto l’anno).

Ogni ricostruzione della rappresentazione della Natività è ambientata in uno scenografico paesaggio. Accanto ai protagonisti canonici del presepio ci sono figure di personaggi popolari e scene di vita quotidiana e talvolta sono presenti scene meccaniche.