Inaugurazione della sezione Subbuteo della Polisportiva Spotornese

Fiocco azzurro nella Polisportiva Spotornese: è nata la nuova sezione Subbuteo, il famoso gioco del calcio da tavolo che ebbe il suo boom negli anni ’80 e tutt’oggi annovera ancora tanti estimatori, molti nostalgici ex giovani ma anche tanti ragazzi. Venerdì 24 gennaio alle ore 21 alla Palestra Sbravati a Spotorno ci sarà la serata inaugurale organizzata dai responsabili Davide Caserza e Gianni Zaffaina.

“La nuova sezione rappresenta un valore aggiunto alle già numerose attività che si svolgono all’interno della nostra associazione e rinnova la nostra mission di creare occasioni di aggregazione in cui lo sport e tutto ciò che lo circonda sia lo strumento per promuovere opportunità di svago sano e divertente”, dichiara il presidente Claudio Gentili.

Il Subbuteo nasce a metà degli anni ’40 in Inghilterra grazie all’ornitologo Peter A. Adolph, che depositò il brevetto del gioco indicando come logo una riproduzione del Falco Subbuteo, da cui il nome del rivoluzionario gioco che nel secolo scorso fece giocare intere generazioni di appassionati.

Le regole sono semplici: due squadre di calciatori in miniatura fanno muovere la palla grazie al tocco di dita dei giocatori, la famosa “schicchera”; le miniature si mantengono in equilibrio grazie ad un basamento semisferico che le tiene salde sul piano e si affrontano in due tempi da 15 minuti ciascuno. Chiaramente vince che segnerà più reti nella porta avversaria.