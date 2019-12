Inaugurazione della nuova ammiraglia Costa Smeralda

Segatevi questa data: mercoledì 20 dicembre. Costa Smeralda, la nuova ammiraglia della compagnia di navigazione genovese, si presenta ufficialmente al pubblico a Savona. Dopo i due rinvii dei mesi scorsi l’attesa per lo “svelamento” della nave è finalmente finita: grande è la curiosità di vedere da vicino la nuova ammiraglia alimentata a LNG.

La caratteristica propulsione le è valsa il titolo di “Nave più pulita” tra quelle che fanno scalo nel Mediterraneo, secondo l’annuale classifica redatta dall’associazione tedesca Nabu sull’industria croceristica. L’associazione ha attribuito alla Smeralda il punteggio massimo: 4 stelle su 4 alla voce “Air Pollution”.

Il varo arriva ad una settimana di distanza dall’inaugurazione della piattaforma Maersk: dunque il mese di dicembre proietterà Savona ai vertici del mondo dello shipping e della nautica mondiale. La presentazione della nave sarà per tutta la città un’importantissima vetrina.

Il giorno dopo, 21 dicembre, prenderà il via la prima crociera. L’itinerario, che si ripeterà sino al 16 maggio 2020, toccherà Marsiglia (domenica), Barcellona (lunedì), Palma di Maiorca (martedì), Civitavecchia (giovedì) e La Spezia (venerdì).

“La data a ridosso delle festività di Natale sarà per la città intera una grande opportunità”, dichiara il sindaco Ilaria Caprioglio.

“Ci sarà grande movimento, grande richiamo e tanta gente in giro per le vie savonesi, una data ottimale nel clou degli acquisti natalizi. Bar, esercizi e negozi avranno sicuramente beneficio: come Confcommercio siamo pronti ad una grande accoglienza – afferma il presidente provinciale Vincenzo Bertino – Costa Crociere continua a rappresentare un importante valore aggiunto per Savona e speriamo che per il futuro sia ancora meglio: lo shopping dei croceristi rappresenta un’opportunità fondamentale per tutto il tessuto commerciale savonese e lo sarà ancora di più grazie ai piani di espansione del gruppo crocieristico”.

“Il periodo migliore in ogni senso per movimento turistico, propensione alla spesa e contesto, davvero un bel regalo per Savona – dice Angelo Berlangieri, presidente dell’Unione Provinciale Albergatori – Auspichiamo un maggior numero di presenze, senza contare l’importanza e la risonanza dell’evento a livello di brand e immagine turistica complessiva per la città e il suo appeal, una Savona che dimostra e mette in campo nuove capacità attrattive. Gli investimenti di Costa Crociere sono stati davvero di rilievo in questi anni e merita una bella accoglienza anche per questo inaspettato regalo. Alla fine un rinvio non voluto ma davvero gradito e piacevole per tutto l’indotto cittadino”.