Inaugurazione della Mostra permanente di Statuine presepiali

Sabato 12 gennaio alle ore 16 in via Isola 27, in un suggestivo cinquecentesco ambiente del centro storico di Albissola Marina, si apre una mostra permanente di statuine presepiali, realizzate nel 1970 da Alberto Mantero, figlio del ceramista albisolese Pietro “Mante” Mantero, e da sua moglie Silvana Ercole, con gli stampi, la guida e la tecnica di Giuseppina Ciarlo, nonna di Alberto, abile “figurinaia” albissolese agli inizi del secolo scorso.

Alberto Mantero intende così rendere omaggio alla memoria della nonna e della sua consorte e al contempo proporre in permanenza al passante in via Isola l’immagine e i personaggi del Presepe di Albisola in un luogo antico, sede in origine d’una delle stazioni di posta del paese, come testimoniano i ganci di ferro per i cavalli ancora presenti sui muri di mattoni.