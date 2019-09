Inaugurazione della mostra fotografica “L’Effimero e l’Eterno”

Sabato 21 settembre pomeriggio alle ore 17:30 nella Biblioteca Civica “Simonetta Comanedi”, in via Roma, ad Albenga si terrà l’inaugurazione della mostra collettiva “L’Effimero e l’eterno” e la proiezione dei lavori del laboratorio di Cult FIAF 058.

L’anno scorso Paolo Tavaroli è stato nominato Animatore della Cultura Fotografica Italiana FIAF, di conseguenza al Circolo Fotografico “San Giorgio” è stata affidata quella di questo laboratorio nazionale per fotografia creativa.

“Le opere sono in mostra in vari eventi sparsi per l’Italia insieme a quelle degli altri lavoratori ma abbiamo pensato di esporre qui il risultato del nostro laboratorio di Albenga. Gli eventi sono due: l’inaugurazione in biblioteca e una videoconferenza ad ottobre sulla fotografia contemporanea. Sono molto orgoglioso di questo lavoro e certo che verrà apprezzato”.