Inaugurazione del Festival Internazionale della Maiolica 2019

Venerdì 10 maggio alle ore 17 presso la sala conferenze del Museo d’Arte di Palazzo Gavotti in piazza Chabrol a Savona inaugurerà la quattordicesima edizione del Festival Internazionale della Maiolica, che quest’anno oltre ai protagonisti consueti (Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona) avrà la partecipazione di Genova con Fondazione Palazzo Ducale e la Wolfsoniana.

Il festival focalizza da anni l’attenzione sulla preziosa tradizione ceramica ligure. Le istituzioni coinvolte, nonostante le oggettive difficoltà economiche, hanno continuato a credere nell’idea e ad impegnare risorse – con l’indispensabile collaborazione di importanti enti finanziatori – per dare continuità a questo importante progetto.

Durante la cerimonia di apertura sarà conferito, come ormai da tradizione, in collaborazione con l’Associazione Ceramisti di Albisola, l’annuale Premio alla Carriera per gli Artigiani della Ceramica ligure, un importante appuntamento che permette ogni anno di fare conoscere gli artigiani che hanno dedicato un’intera vita lavorativa alla ceramica, premiandoli con l’ormai molto atteso riconoscimento.

Saranno quindi presentate le iniziative dei primi due mesi di festival. Tra le altre si segnala sabato 18 e domenica 19 maggio “Buongiorno ceramica!”, un evento a carattere nazionale organizzato dall’Associazione Italiana Città della Ceramica e a cui le Albisole partecipano sin dal suo esordio. Al termine della cerimonia di inaugurazione il Museo della Ceramica di Savona offrirà una visita guidata gratuita, durante la quale saranno illustrate in particolare le opere recentemente allestite: la donazione Renata Minuto e El Anatsui.

Come di consueto saranno proposti durante tutto il periodo gli itinerari didattici gratuiti alla scoperta delle due Albisole a cura dell’Associazione Lino Berzoini (info: 3335648914 | 346459402 | associazioneberzoini@gmail.com) e sarà ampia la partecipazione dei territorio con interessanti iniziative collaterali.