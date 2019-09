Sabato 7 settembre dalle 16 a Ligo (Albenga) nella piazza del paese verrà inaugurata “La casetta dei libri”.

L’iniziativa è volta a diffondere il book crossing e a liberare i libri imprigionati negli scaffali.

In programma, giochi per tutte le età, merenda per tutti e letture a cura del gruppo #cosavuoichetilegga con Titti Minacapilli, Giancarlo Enrico “Binello”, Mauro Pinzone e Monica Maggi.

L’organizzazione è a cura del “Circolo di Ligo”.