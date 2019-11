“In questo mondo” – Presentazione del docufilm di Anna Kauber sulle donne pastore

Due anni di lavoro, 100 interviste, 17mila km percorsi: così la regista Anna Kauber ha realizzato il suo docufilm “In questo mondo”, uno spaccato della vita delle donne pastore, vincitore del XXXVI Film Festival di Torino come Miglior documentario italiano, che sarà presentato mercoledì 6 novembre alle ore 15 nel Salone “Matteo Gallinaro” de L’Ortofrutticola di Albenga.

“Quello del pastore è un lavoro millenario che non ha avuto grandi modifiche nei secoli, un tesoro della nostra civiltà contadina, riscoperto da molte donne, a volte laureate o plurilaureate, che sono tornate alla terra”, spiega Kauber. Il documentario racconta le storie di un grande amore per la terra e gli animali, patrimoni che vanno custoditi e protetti. Così racconta Gabriella Michelozzi, una delle protagoniste:

La pastorizia in Italia è presente praticamente in tutte le regioni: ciascuna area ha le proprie tradizioni, i propri dialetti, usi e costumi ma una cosa accomuna tutte le donne pastore: l’amore per la custodia del territorio. Un sentimento quasi materno che si riversa sugli animali di cui ci si prende cura amorevolmente per preservare queste creature che a loro volta ci danno sostentamento. Di conseguenza questo profondo legame si estende alla natura che circonda la pastora e il suo bestiame.

Gabriella Michelozzi è diventata pastora circa dieci anni fa, quando la multinazionale per cui lavorava ha licenziato lei e tutti i suoi colleghi. Insieme alla sorella Stefania hanno quindi deciso di rimettere in piedi un’attività che era già dei loro nonni: una vecchia cascina con terreno incolto presso Pistoia, in Toscana. Una scommessa per due giovani donne che hanno deciso di mettersi in gioco.

“Non è necessario possedere abiti firmati o auto potenti, ci si può realizzare anche e soprattutto facendo ciò che si ama – aggiunge Mirco Mastroianni, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Savona – Questo è il messaggio importante che ci arriva dal mondo delle donne pastore: l’amore per il proprio lavoro che è la più grande e duratura delle soddisfazioni. È importante che questo messaggio arrivi soprattutto alle nuove generazioni, che sono il nostro futuro”.

“Abbiamo sostenuto fortemente il progetto che prevedeva questa giornata di presentazione e dibattito con i ragazzi perché è importante per i nostri studenti riuscire a creare la giusta sinergia tra mondo del lavoro e scuola – aggiunge Massimo Salza, preside dell’Istituto Agrario “Aicardi” – Alcuni degli allievi avevano fatto lo scorso anno un’interessantissima esperienza proprio nell’azienda della signora Michelozzi e la giornata di oggi è per loro la giusta chiusura di questo progetto, di cui erano entusiasti”.

Durante l’evento l’associazione Donne in Campo, imprenditrici agricole legate alla CIA, presenterà la mostra fotografica “La fatica delle donne”, una serie di scatti realizzati tra gli anni ’30 e gli anni’ 70 del secolo scorso e appartenenti all’archivio storico dello Studio Leoni di Genova. Uno spaccato di lavoro femminile anche agricolo, un omaggio, come il documentario presentato, a tutte le donne che da sempre con coraggio, determinazione, desiderio di mettere a disposizione le proprie conoscenze e sovente difficoltà si fanno strada nel mondo del lavoro, cercando di coniugarlo con la cura della famiglia.

La presentazione è stata voluta dall’Istituto Agrario Aicardi e sostenuta dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Savona con la fattiva collaborazione dell’associazione Donne in Campo della CIA e della cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga, che mette a disposizione la sala e il rinfresco con prodotti tipici del territorio.