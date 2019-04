“In punta di suono” – Giua in concerto alle Grotte di Borgio Verezzi

Dopo il grande successo e il tutto esaurito dello scorso anno arriva la seconda edizione di “In punta di suono”, rassegna di musica e parole nel magico scenario delle Grotte di Borgio Verezzi. Gli eventi patrocinati dal Comune e organizzati dalla Cooperativa Sociale Arcadia, che gestisce le Grotte, hanno come obiettivo la valorizzazione culturale e la promozione delle grotte stesse, che già in passato hanno ospitato eventi musicali e teatrali.

Venerdì 12 aprile alle 21 si esibirà la cantautrice, attrice e pittrice Giua, accompagnata da Pietro Guarracino e Vieri Sturlini alle chitarre e alle voci, che presenterà il nuovo album “Piovesse sempre così” e dedicherà parte del concerto all’omaggio a Fabrizio De André. Proprio per questo tributo chiamerà sul palco un’ospite d’eccezione, il cantautore Massimo Schiavon, fresco della recente partecipazione alla Fionda di Legno dei Fieui di Caruggi di Albenga.

La rassegna terminerà il 17 maggio con la straordinaria partecipazione di Davide Van De Sfroos, nome d’arte di Davide Bernasconi, cantautore e musicista lombardo noto per le sue canzoni in dialetto “tremezzino” – detto anche laghée – diffuso sulle sponde del Lago di Como. In questo incontro di musica e parole ripercorrerà la sua storia: diciotto anni di carriera musicale con la pubblicazione di sei album di inediti e decorati dalle vittorie del Premio Maria Carta e due volte del Premio Tenco come “Miglior autore emergente” e come “Migliore album in dialetto”.

Biglietti: 10 € a persona (fino ad esaurimento posti)