“In fi de ventu” – Gli aquiloni tornano a Ceriale

Tornano gli aquiloni di “In fi de ventu”, l’evento della Pro Loco dedicato alle famiglie e ai bambini e patrocinato dal Comune, che riparte dopo lo stop dello scorso anno. In una cornice colorata e festosa si svilupperà il programma della manifestazione.

Sabato 20 aprile dalle 10 alle 18 esibizioni degli aquilonisti del Club di Aquilonisti “Free Vola” di Biella, laboratori del vento per realizzare aquiloni, aeroplanini, girandole, pesci volanti e altro e animazione del gruppo cosplay The World Avengers con i supereroi della Marvel. Alle ore 15:30 “Leggeri come l’aria, veloci come il vento”, racconti e canzoni sul tema di e con Dario Apicella. A seguire le votazioni della vetrina più bella.

Domenica 21 aprile dalle 10 alle 18 ancora le esibizioni del Club “Free Vola”. In serata proclamazione della vetrina più bella, che si aggiudicherà il Trofeo “In fi de ventu”.

“Dopo l’interruzione del 2018 ‘In fi de ventu’ ritorna con nuove sinergie nate dal coinvolgimento delle attività commerciali in un’idea semplice ma vincente: un concorso che premia la vetrina più bella – dichiara con soddisfazione la presidente della Pro Loco Livia Boano – Il tema non poteva che essere quello del vento: a turisti e residenti il compito di votare l’allestimento più originale. Un doveroso ringraziamento va alla Perfetti Van Melle, che anche quest’anno è partner dell’evento con le mitiche Big Babol”.