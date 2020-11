“In Cibo Veritas on air”: ricette e ingredienti dei piatti del Perù con Le Café des Artistes

Pietra Ligure. Nella cucina peruviana si trovano almeno 5mila anni di storia preincaica, incaica, coloniale e repubblicana. Si considerano quasi tre secoli di contributi culinari spagnoli (influenzati inizialmente dalla presenza musulmana nella penisola iberica), costumi gastronomici importati dagli schiavi della costa atlantica africana e la forte influenza degli usi e costumi culinari degli chef francesi, che fuggirono dalla Rivoluzione francese del loro Paese per mettere radici nella capitale del vicereame del Perù, Lima.

Importante è stata anche l’influenza dei cinesi cantonesi, giapponesi, italiani dal XIX secolo e altri europei. Questa miscela di tradizioni e culture culinarie fa sì che la cucina peruviana abbia l’esclusiva particolarità della coesistenza di cibi e sapori appartenenti a quattro continenti dalla seconda metà del XIX secolo.

Giovedì 19 novembre dalle ore 20 su Facebook il gruppo artistico Le Café des Artistes presenterà le ricette e gli ingredienti per realizzare insieme i piatti del Perù con l’evento “In Cibo Veritas on air”, realizzato in collaborazione con il blog Viaggiando Mangiando.