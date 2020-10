“In cammino verso il cielo”: la storia di santa Teresa d’Avila nel concerto del Coro “Fiori”

Savona. Giovedì 15 ottobre alle ore 21 nella Chiesa San Pietro il Coro “Antonella Fiori”, diretto dal carmelitano padre Piergiorgio Ladone, si esibirà in un concerto con “In cammino verso il cielo”, oratorio per Soli, Coro e Orchestra sulla vita di santa Teresa d’Avila, scritto dallo stesso Ladone.

Nato nel 1999 nella parrocchia di via Untoria per l’animazione liturgica, il coro si incontra ogni settimana per le prove. Nei concerti propone brani classici, da Vivaldi a Bach, da Händel a Mozart ad autori dei giorni nostri, spesso insieme agli strumentisti dell’omonima orchestra o del relativo ensemble.

Padre Ladone ha conseguito la licenza in Musica Sacra e il magistero in Canto Gregoriano presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, dove ha studiato Direzione di Coro con il cardinale Domenico Bartolucci e Composizione con Armando Renzi.