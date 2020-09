“In 500 sotto le Torri”: Albenga ospita il 6° Raduno Made in Italy

La stagione degli incontri ufficiali in 500 riparte con il ritardo dovuto alle difficoltà che hanno segnato il 2020. Con le necessarie precauzioni i raduni del Fiat 500 Club Italia stanno pian piano ripopolando il calendario eventi, con grande soddisfazione dei cinquecentisti, che per lungo tempo hanno atteso l’occasione per incontrare amici, parlare della propria passione e scoprire il territorio italiano.

Domenica 6 settembre Albenga ospiterà il tradizionale raduno “Made in Italy – Le 500 sotto le Torri”, organizzato dal Coordinamento Riviera delle Palme nella persona del fiduciario Alessandro Vinotti.

Come sempre la caratteristica portante è il connubio con il territorio grazie ad un programma che include visite al centro storico medioevale e ai musei e un tour panoramico dell’entroterra ligure con destinazione Villanova d’Albenga, dove i partecipanti concluderanno la giornata con il pranzo presso l’Hotel Hermitage.

La manifestazione inizierà alle 8 con le iscrizioni e la consegna della welcome bag. Prenotazioni obbligatorie entro venerdì 4 settembre, numero chiuso a 80 vetture.