“Impresa felice”: bellezza e benessere in un webinar di “Stile Artigiano 2020”

È un appuntamento tutto “al digitale” l’edizione numero sedici di “Stile Artigiano”, iniziativa realizzata da Confartigianato con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato, e della Camera di Commercio di Genova, in linea con le normative in materia di Covid-19 e in attesa di tornare nelle piazze e nelle vie liguri a partire dall’anno prossimo.

Le imprese partecipano virtualmente all’agorà dell’eccellenza ligure: una vetrina appositamente creata sul sito web Youliguria.it, in cui i visitatori possono ammirare e acquistare i prodotti delle imprese, servendosi anche della comoda consegna a casa.

La navigazione è facilitata da una suddivisione provinciale e dalle cinque aree tematiche Artistico, Agroalimentare, Moda/Accessori, Bellezza/Benessere e Ristorazione, al cui interno sono evidenziate le imprese del marchio regionale Artigiani In Liguria. Inoltre ogni giorno i riflettori sono puntati su imprese di settori diversi, come una sorta di “apertura simbolica” delle finestre di un calendario virtuale dell’Avvento artigiano.

Lunedì 30 novembre alle ore 18 il primo webinar “Impresa felice”, a cura di Michelangelo Marino, coach della felicità, si rivolge a tutte le imprese ma sviluppa tematiche di particolare interesse per le imprese del settore bellezza e benessere. I tre pilastri del salone sono Struttura, Prodotti e Persone: quale incidenza hanno ognuno nel business del salone e quali sono le esigenze che spesso evidenziano i titolari dei saloni?

Le attenzioni (e le risorse investite) sono indirizzate quasi tutte nella struttura e nel prodotto, senza tenere conto che il benessere delle persone che ne fanno parte determina un incremento del 20% – 30% annuo di business. Per questo nasce un nuovo approccio del tutto innovativo, nella dinamica delle risorse umane che si fonda e si affida alla scienza della felicità.

“Impresa felice” parte da un presupposto fondamentale: il benessere delle persone determina un vero flusso di energia positiva ed emozioni che hanno un forte impatto non solo nelle dinamiche di team ma anche e soprattutto nei rapporti con i clienti (generando fidelizzazione, apertura, etc. per arrivare all’aumento della fiches, come conseguenza naturale). Si parlerà anche di come integrare i quattro pilastri della felicità nei saloni (per generare Cambiamento – Stimolo, Cooperazione – Lavoro di team – Fidelizzazione, Brandizzazione emotiva).

Tema centrale di questa edizione è la promozione dell’acquisto natalizio in una bottega ligure con lo slogan #compraArtigiano, concetto interpretato anche in uno spot ironico e simpatico da parte del ligure Carlo Denei.

“Stile Artigiano” consente anche di scoprire da vicino le lavorazioni artigiane e virtualmente diventare artigiani per un giorno. Uno spazio del sito è dedicato ai video delle lavorazioni dell’artigianato ligure d’eccellenza e sono previsti anche appuntamenti in diretta con maestri artigiani per assistere alla realizzazione dal vivo di un manufatto.

Non meno importante è la crescita delle competenze delle imprese e la diffusione della cultura dell’artigianato. Per questi motivi l’edizione digitale 2020 di Stile Artigiano punta anche su un interessante calendario via seminario virtuale o social media: vengono affrontati, tra gli altri, i temi del digitale, dei social media e dell’immagine per raccontare il mondo dell’impresa a 360 gradi.

Note per la piattaforma Webex