“Imprenditori albenganesi di ieri e oggi” – La Torrefazione La Genovese

Venerdì 15 novembre alle ore 17 nella sala conferenze al terzo piano di Palazzo Oddo, in via Roma 58, la Fondazione “Gian Maria Oddi” presenterà la Torrefazione La Genovese di Dario e Alessandro Borea nell’ambito dell’iniziativa culturale “Imprenditori albenganesi di ieri e oggi”.

Aperta nel 1936 da Giuseppe Borea come bottega del caffè, La Genovese è diventata da subito punto di riferimento di un’ampia clientela privata e molti pubblici esercizi per l’alta qualità della sua produzione. Negli anni ’70 con la seconda generazione di Piero e Dario Borea la bottega si trasforma in un’azienda in grado di immettere sul mercato nuove raffinate miscele di caffè, richieste da un sempre maggior numero di clienti sparsi in tutta la Riviera Ligure e la Costa Azzurra, in Francia.

Ulteriori progressi compiuti dalla terza e attuale generazione composta da Alessandro e Matteo Borea, supportati da un’équipe di efficienti collaboratori, hanno dato vita ad un’industria export moderna che invia all’estero il 50% della sua produzione: attualmente il caffè della Genovese “è presente un po’ in tutto il mondo”.

L’incontro è organizzato in collaborazione con Mario Moscardini e con il patrocinio del Comune di Albenga e la partecipazione dell’Associazione “Vecchia Albenga” e dell’Unitre Ingauna. Seguirà un rinfresco offerto dalla Fondazione “Oddi”.