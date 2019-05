“Ildegarda di Bingen e la sua musica” – Conferenza di Romilda Saggini e Gloria Botta

Venerdì 17 maggio alle ore 16 presso la Pinacoteca Civica si terrà la conferenza “Ildegarda di Bingen e la sua musica” con le relatrici Romilda Saggini e Gloria Botta.

L’incontro organizzato dall’Associazione Amici della Lirica “Renata Scotto” darà la possibilità a tutti di conoscere un personaggio poliedrico e di grande levatura e far sentire la sua musica. Si tratta di una donna vissuta più di mille anni fa ma che ancora riesce a dirci cose nuove nell’ambito della medicina (è protettrice dei naturopati), dell’uso delle piante medicinali, della musica, dell’arte, della teologia.

Prima in assoluto a comporre un’opera lirica credeva fermamente nella concezione olistica dell’uomo e faceva suonare la musica per far guarire gli ammalati che lei curava. È tanto ancora attuale ai giorni nostri che papa Benedetto XVI, dopo quasi un millennio dalla sua morte, l’ha dichiarata Dottore della Chiesa e poi santa.