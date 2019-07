Il Voxonus Quartet in concerto con la musica barocca

La danza tra Liguria e Piemonte del Voxonus Festival “Dalle Alpi al Mare” torna in scena mercoledì 17 luglio alle 21:15 nella Galleria delle Stagioni di Villa Faraggiana ad Albissola Marina per un appuntamento con il Voxonus Quartet, formazione d’eccellenza composta da Maurizio Cadossi e Claudia Monti al violino, Claudio Gilio alla viola e Claudio Merlo al violoncello.

I due pilastri della musica di epoca barocca, oggi purtroppo poco eseguiti, Giuseppe Demachi (1732 – 1791) e Giuseppe Maria Cambini (1746 – 1818) daranno il “la” ad una serata di ricercate armonie compositive, tra gli ori e le decorazioni di uno degli interni più suggestivi della villa, la Galleria delle Stagioni, sita nell’ala di ponente, che conserva l’originale pavimento settecentesco di maiolica policroma e la specchiera di F. Parodi con il Narciso.

Il programma della serata, contenuto nel disco del Voxonus Quartet recensito con il massimo delle stelle da importanti riviste di settore, si articolerà nei seguenti periodi: Demachi, Sei Quartetti (per orchestra), Quartetto I in Fa maggiore e Quartetto V in Sib maggiore. Si passerà quindi alle composizioni del Cambini, ovvero 15° Livre de Quartour ouvre XXIX, Quartetto III in Fa maggiore e Quartetto V in Sol maggiore.

“Dopo il successo dei primi appuntamenti Voxonus Festival presenta una delle sue formazioni più apprezzate a livello internazionale, fiore all’occhiello della rassegna che quest’anno per la prima volta unisce Liguria e Piemonte”, commenta Claudio Gilio, ideatore e direttore artistico del festival e presidente dell’Orchestra Sinfonica di Savona.

Dopo il successo delle tappe nella Cappella di San Ponzio di Castellaro a Saluzzo e nell’Auditorium Santa Caterina a Finalborgo il Voxonus Festival tornerà per il mese di luglio nella culla della rassegna, Villa Faraggiana, dove troverà dimora anche mercoledì 24 e 31 luglio rispettivamente con il Voxonus Duo e Percussioni e il Voxonus Ensemble “Cena Barocca”.

Ingresso concerti: intero 10 €, gratuito fino a 10 anni e Associati Orchestra Sinfonica di Savona. Biglietteria sul posto. Parcheggio interno gratuito.