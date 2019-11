“Il Vino incontra il Cibo” – Viaggio tra le ricette tradizionali italiane

Un viaggio in dieci tappe attraverso le regioni italiane e le loro più famose ricette tradizionali, abbinate ai vini regionali presentati e approfonditi da Vincenzo Comelli, specialista in viticoltura ed enologia.

Per ogni tappa il viaggio “partirà” dalla sede dell’associazione NOI x VOI in via Brunenghi 162 a Finale Ligure. Le serate si terranno prevalentemente di venerdì dalle ore 19:30 al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. Il costo dell’intero percorso enogastronomico è 250 € a persona. È possibile partecipare ad una o più serate al costo di 30 € a persona.