“Il vino di Asger Jorn”: presentazione delle “bottiglie d’artista” ad Albissola Marina

Albissola Marina. Sabato 14 novembre alle ore 17 su Facebook la Casa Museo Jorn presenta “Il vino di Asger Jorn”, progetto che ha portato alla produzione di 300 bottiglie del vino dell’artista danese dalla nota passione enologica.

Con un po’ di ironia creò infatti la sua cantina personale realizzando il vino grazie all’aiuto del suo amico Berto e di sua moglie Teresa. Alcune delle bottiglie utilizzate proprio per questa produzione sono state ritrovate durante i lavori di restauro di Casa Museo Jorn: esse si distinguono grazie all’etichetta che Jorn si era inventato appositamente in quattro colori (gialla, blu, bianca e verde).

Questa storia è stata rinnovata e riportata ai giorni nostri grazie all’associazione Amici di Casa Jorn, che dal 2015 gestisce la casa museo, con il progetto “Cantina Jorn – Limited Edition 2019”: 300 bottiglie di Ormeasco Superiore numerate e confezionate con quella stessa celebre etichetta disegnata da Asger Jorn, riproposta anche in questa versione moderna nelle quattro varianti colorate e concessa in uso dal Museum Jorn di Silkeborg, che detiene i diritti sull’opera dell’artista.

Ogni bottiglia, di forma antica, è numerata, sigillata in ceralacca e accompagnata da un opuscolo che ne racconta la storia con immagini e testi in italiano e inglese. Il vino, proveniente dalla vendemmia 2016 della Tenuta Maffonedi Pieve di Teco (Imperia), è stato affinato per diciotto mesi in una botte di ceramica della ditta Clayver di Vado Ligure, custodita all’interno della cantina di Casa Museo Jorn. Per tutta la durata del progetto il vino è stato seguito dall’Italian Wine Ambassador Jacopo Fanciulli.

Si tratta di un’operazione culturale di raccolta fondi e marketing territoriale che ha coinvolto associazioni e imprese della Liguria a sostegno di un museo del territorio: quanto ricavato dalla vendita delle bottiglie andrà infatti a sostenere progetti di valorizzazione e conservazione di Casa Museo Jorn. È possibile acquistare le bottiglie della Cantina Jorn contattando l’associazione.

“Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo progetto, soprattutto in un momento difficile che ci ha costretti a chiudere nuovamente gli spazi del museo – dichiarano gli Amici di Casa Jorn – Nonostante tutto continuiamo a lavorare con entusiasmo e questa iniziativa ne è l’esempio. Come sosteneva Asger Jorn, l’arte riveste un ruolo fondamentale nella vita: acquistare queste bottiglie in edizione limitata significa avere un oggetto da collezione e al tempo stesso sostenere il museo e la cultura”.