Il Trofeo SEA OL approda a Finalborgo

Dopo tre splendide tappe, domenica 24 Febbraio il Trofeo SEA OL approda nella splendida Finalborgo, dove la prova sarà anche valida per l’ambitissimo Campionato Regionale Sprint in prova unica.

Grande novità di quest’anno la prova in loco, realizzata grazie al Patrocinio del Comune di Finale Ligure ed alla fattiva collaborazione della locale sezione del Club Alpino.

Anche a Finalborgoquesta domenica, oltre ai numerosi ed agguerriti concorrenti delle tre maggiori regioni del Nord-Ovest d’Italia,la manifestazione è rivolta anche a chi volesse cimentarsi per la prima volta, da solo o in gruppo.La società organizzatrice ASD Amatori Orienteering Genova, attende a provare tuttiquesto “nuovo” sport outdoor per il territorio del finalese.

Il ritrovo per tutti, è previsto a partire dalle ore 10:00 presso i Chiostri di Santa Caterina (per motivi di Fair-Play è richiesto di accedere dall’ingresso esterno alle mura).

Per maggiori info Fabio Storti (328 8409318); per gruppi numerosi è gradita la preiscrizione ainfoaaorienteering@gmail.com