Il Trofeo Città di Ceriale apre il calendario femminile italiano di ciclismo

Sabato 27 febbraio si terrà la prima edizione del Trofeo Città di Ceriale riservato al ciclismo femminile élite e under 23, gara organizzata dal Gruppo Sportivo LoaBikers con il patrocinio del Comune, che aprirà il calendario ciclistico italiano in rosa del 2021 e a cui parteciperà una quindicina di team con numerose atlete, tra le quali alcune campionesse di categoria sia nazionali sia straniere.

La partenza è prevista alle ore 13, l’arrivo nel magnifico scenario del lungomare Armando Diaz: il percorso di 98 km comprende il transito nelle strade provinciali nelle località di Albenga, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Cisano Sul Neva, Loano, Onzo, Ortovero, Toirano e Villanova d’Albenga.

“Stiamo attraversando un periodo difficile a causa dell’emergenza sanitaria in corso ma da molte parti giungono richieste per un ritorno ad un minimo di normalità e Ceriale detiene una lunga tradizione di manifestazioni legate al ciclismo, sport che conta numerosi appassionati tra gli abitanti, e questa gara segna indubbiamente un salto di qualità”, afferma il consigliere delegato Elia Campo.

“Noi crediamo che una manifestazione di questo genere, predisposta nel totale rispetto delle rigorose normative antiCovid-19, possa svolgersi nella massima sicurezza – prosegue – Non essendo peraltro una manifestazione statica non provocherà pericolosi assembramenti per gli spettatori, i quali potranno disporsi lungo il percorso mantenendo tutte le distanze interpersonali necessarie”, conclude.

“La scelta del 27 febbraio, stabilita dal calendario nazionale e appoggiata dalla nostra amministrazione, si muove nello spirito di destagionalizzazione delle manifestazioni, obiettivo del nostro programma per creare eventi di richiamo e indotto turistico nel nostro territorio – aggiunge il sindaco Luigi Romano – Speriamo che questa prima edizione possa essere il prologo per un lungo elenco di appuntamenti sempre più appassionanti”.

Si ricorda che per lo svolgimento della manifestazione è prevista la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia per tutto il percorso della gara dalle 13 alle 15:30 circa. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 30 minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente. Saranno comunque indicati percorsi alternativi.