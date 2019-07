Il Trio Incamto apre la seconda edizione de “I Concerti a Bordo Piscina”

La spa Nova Luna et Stellis con il patrocinio del Comune Di Bergeggi presenta la seconda edizione della rassegna “I Concerti a Bordo Piscina”, dopo la prima edizione dello scorso anno con date da tutto esaurito. Il primo appuntamento sarà domenica 7 luglio alle ore 21:30 con il concerto del Trio Inca, formato da Flavio Cappello al flauto, Mattia Sismonda alla viola e Michela Marcacci all’arpa.

Programma:

Carlos GARDEL, Por una cabeza, per flauto, viola e arpa (1887-1935)

Luis Enriquez Bakalov, Il postino, per flauto, viola e arpa (1935-2017)

Gaetano Donizetti, Sonata (Larghetto – Allegro),

per flauto e arpa (1797-1848)

Bernard Andres, Algues, per flauto e arpa (1941)

Flavio Cappello, Azul (Adagio espressivo – Andante tenuto – Moderately Fast), per flauto, viola e arpa (2012)

Luigi Maurizio Tedeschi, Elegia op. 22, per viola e arpa (1867-1944)

Alfredo Rolando Ortiz

– Habanera

– Danza de Luzma

– Milonga

per viola e arpa (1946)

Emile Pessard, Andalouse, per flauto e arpa (1843-1917)

Ennio Morricone, Love Theme, per flauto, viola e arpa (1928)