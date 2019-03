Il trio Campanella-Peirone-Castellano in concerto in San Raffaele

Sabato 30 marzo alle ore 17:30 nella Chiesa San Raffaele al Porto, in collaborazione con la Parrocchia San Giovanni Battista e Sant’Andrea, l’Associazione Musicale “Gioachino Rossini” organizza un concerto straordinario con la partecipazione di tre “glorie” musicali savonesi con una prestigiosa carriera internazionale: il soprano Linda Campanella e il basso Matteo Peirone accompagnati al pianoforte dal maestro Mauro Castellano.

Sarà un piacere ascoltarli insieme in un programma di grande gusto e profondità poetica e musicale: il trio eseguirà infatti due cicli integrali di Lieder di Robert Schuman. Alla maniera delle “Liederabend” (serate di poesie per musica), molto radicate nella tradizione culturale tedesca, viene proposto un concerto incentrato sull’esecuzione integrale di due cicli di Lieder schumanniani, significativi per la delicatezza del sentimento e l’esemplare equilibrio tra valore poetico e musicale.

Due capolavori assoluti di questo genere poetico musicale: la raccolta “Frauenliebe und leben” (“Vita e amore di donna”) su versi di Adalbert von Chamisso e i sedici stupendi poemi del ciclo “Dichterliebe” (“Amor di poeta”), entrambi del 1840, ispirati da Heinrich Heine e dedicati da Schumann alla celebre cantante Wilhelmine Schroeder-Devrient. È proprio in questi esempi, in cui la simbiosi tra pianoforte e canto risulta perfetta, che il Lied schumanniano si presenta non solo come uno dei modelli di tutta la lirica vocale da camera dell’Ottocento tedesco ma anticipa perfino le raffinatezze e le libertà di un Brahms e di un Hugo Wolf.

PROGRAMMA

Robert Schumann

Dichterliebe (Amore di poeta)

Ciclo di lieder per voce e pianoforte

Frauenliebe und leben (Amore e vita di donna)