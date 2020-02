Il trenino invade Villanova d’Albenga per il “Carnevale di Pitta”

Domenica 16 febbraio dalle ore 14:30 un allegro trenino invaderà il centro storico di Villanova d’Albenga in occasione del “Carnevale di Pitta”, la festa in maschera dedicata ai bambini in piazza Mazzini.

Ricco il programma del carnevale in maschera organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco Villanovese, l’Unione Sportiva Villanovese e la locale Croce Bianca.

Il Mago Taz sarà l’animatore di un pomeriggio con musica, baby dance, trucca bimbi, coriandoli per tutti e l’immancabile sfilata delle maschere di carnevale. Oltre alla possibilità di fare un giro sul trenino che farà un suo percorso nel centro. Per i golosi distribuzione di zucchero filato, cioccolata calda e popcorn.

L’evento si svolge grazie ad una donazione lasciata al Comune dal compianto concittadino Domenico Della Valle detto “Pitta”.