Il tour di Filippo Cosentino fa tappa a Spotorno

Il tour del chitarrista Filippo Cosentino fa tappa a Spotorno sabato 13 luglio alle ore 21 in piazza della Vittoria. Il trio in cui Cosentino è affiancato da Carlo Chirio al basso e Lorenzo Arese alla batteria eseguirà musiche originali tratte dai dischi dell’artista e di autori come Santana, Jobim, Velazquez, Martino, Tenco, fra sonorità latine e italiane.

Cosentino è ritenuto fra i migliori interpreti sella chitarra moderna, nello specifico della chitarra baritona, e fra i più apprezzati europei. Il Jazz Journal inglese lo ha definito un maestro nel gestire differenti tipologie di chitarra.

Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Assessorato comunale al Turismo.