Il tenore nolese Davide Pastorino in concerto a Portofino

Grande appuntamento da non perdere questa sera nella celebre piazzetta Martiri dell’Olivetta a Portofino con il tenore nolese Davide Pastorino, impreziosita dalla presenza dell’Alter Echo String Quartet, quartetto d’archi femminile con cui collaborano Andrea Bocelli e Andrea Morricone, che affiancheranno il giovane cantante e renderanno omaggio al maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso, con alcune delle sue romanze più famose.

Ad aprire la serata il tanto atteso Riccardo Pampararo, maestro di chitarra classica originario di Calice Ligure e molto noto in tutta Italia. Davide Pastorino si esibirà dopo il successo nella notte di san Lorenzo in piazza Castello a Fossano: in piedi per lui, oltre al pubblico, anche il sindaco Dario Tallone.

L’ingresso è gratuito con mascherina obbligatoria fino al raggiungimento del posto.