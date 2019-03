“Il Tempo al di là dell’Oceano” – Storia di un orologio dall’Italia alla Patagonia

Domenica 31 marzo alle ore 18 al Salone delle Feste si terrà la prima proiezione ufficiale de “Il Tempo al di là dell’Oceano”, documentario realizzato da Alessandro Beltrame e prodotto dal Comune di Tovo San Giacomo, dal Museo dell’Orologio da Torre G.B. Bergallo e da AGB Video.

Il documentario racconta l’avventurosa storia della costruzione nel 1934 da parte del maestro orologiaio Giovanni Bergallo su commissione del padre salesiano Federico Torre di un orologio da torre, spedito da Bardino Nuovo in Liguria su nave per giungere a Puerto Santa Cruz, nella Patagonia Argentina, ad oltre 12mila km di distanza, e di come sia stato ritrovato ancora funzionante nel febbraio 2017 sulla torre campanaria della Chiesa salesiana dell’Esaltazione della Santa Croce.

Il documentario ripercorre lo straordinario incontro culturale tra l’Italia e l’Argentina, tra Tovo San Giacomo e Puerto Santa Cruz, e ha molte chiavi di lettura, prima fra tutte quella dell’ingegno italiano nel mondo, fatto proprio dalla ECAT Orologi da Torre di Mondovì, che ha sostenuto il progetto.

Nei prossimi mesi il film sarà proiettato anche in altri incontri cinematografici e culturali in Italia mentre a breve inizierà la lavorazione della versione in spagnolo per la presentazione in Argentina.