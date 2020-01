Il Teatro d’Oltre Confine in scena nello spettacolo “Ti canto una storia”

Domenica 2 febbraio alle ore 16:30 al Teatro delle Udienze a Finalborgo il Teatro d’Oltre Confine porta in scena e dirige lo spettacolo per bambini dai 3 ai 9 anni “Ti canto una storia”, progetto di integrazione culturale dal testo di Mauro Lo Verde, con Nadia Pedrazzini e Antonio Basilisco e la scenografia della stessa Pedrazzini.

Un cantante – musicista – attore e una danzatrice – mimo – clown sono gli interpreti di questo spettacolo di intima comunicazione che, attraverso un uso sapiente della musica, del corpo e della narrazione, e la complicità e la partecipazione dei bambini, trasportano il pubblico in un viaggio attraverso storie un po’ cantate, un po’ ballate, un po’ recitate.

Le storie narrano di animali particolari, quegli animali che non piacciono, non suscitano tenerezza, nessuno vorrebbe mai incontrare ma lo scarafaggio Blues, la pipistrellina Bruna e il topino Rodicaciotta ne tentano di tutte pur di farsi amare. Le loro ballate sono così esilaranti e le loro storie così convincenti che alla fine si cede e i nostri occhi possono iniziare a vedere come quello che prima ci sembrava solo brutto.

Lo spettacolo è uno degli approfondimenti di “Bestiacce in Tribunale”, mostra visitabile da domenica 2 a venerdì 21 febbraio al Palazzo del Tribunale di Finalborgo. Ingresso allo spettacolo: intero bambini 7 €, ridotto bambini 6 €, intero adulti 5 €, ridotto adulti 5 € (soci delle associazioni che collaborano alla stagione 2019 – 2020, soci Baba Jaga, possessori tessera #iovivoilteatrodelleudinze 2019 – 2020 o ricevuta attività commerciali convenzionate, disabili).