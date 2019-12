Il Teatro dell’Erba Matta porta “Peter Pan” al Gassman

Prosegue a Borgio Verezzi la nuova stagione di teatro ragazzi firmata I.So. Theatre con un cartellone di ben nove appuntamenti, ideato e curato da Luca Malvicini in collaborazione con il Comune. Fino al 28 marzo il “Gassman” accompagnerà famiglie e bambini alla scoperta di storie, novelle, tradizioni natalizie, favole e romanzi. Tra antichi miti e linguaggi moderni, umorismo e drammaticità, ci saranno spettacoli per tutti i gusti.

Domenica 5 gennaio alle 17 i riflettori saranno puntati su un grande classico, “Peter Pan”, messo in scena dalla compagnia del Teatro dell’Erba Matta. Lo spettacolo, incentrato sulla tematica dell’eterna giovinezza, riprodurrà fedelmente l’opera di J. M. Barrie in un ambiente geometrico ricco di parallelepipedi che si spostano, si aprono e si chiudono su se stessi, offrendo al pubblico una serie di visioni di immagini in continuo cambiamento.

Un’opera a metà strada tra comicità e poesia con protagonisti una serie di pupazzi stravaganti: si passerà dallo spagnolo e spavaldo Capitan Uncino a pirati che parlano in dialetto piemontese. Lo spettacolo è adatto ad un pubblico di famiglie, per i bambini è consigliato dai 4 anni in sù.

“I giovani oggi passano la maggior parte del tempo fra le mura domestiche, attaccati a tv, cellulari e tablet, che dovrebbero connetterli con il mondo e invece li isolano e impigriscono, chiudendoli sempre più nel loro guscio, e molti adulti fanno lo stesso, diventando ‘cattivi esempi’ – dice il sindaco Renato Dacquino – Anche per questo le comunità sono sempre meno vive, perché si sostituisce l’esperienza e l’incontro con qualcosa di virtuale, sintetico, che impoverisce anziché arricchire. Al contrario il teatro e lo spettacolo dal vivo ci spingono fuori di casa, ci fanno incontrare gli altri, ci fanno vivere un’esperienza emozionale, insegnandoci l’empatia e la comunicazione”.

“È importante coltivare la passione per il teatro fin da bambini e per questo è necessario creare occasioni speciali pensate per i più piccoli e le loro famiglie, perché solo promuovendo la cultura teatrale e artistica in tutte le fasi della vita avremo un reale ritorno culturale e sociale e non solo per le nostre comunità”, prosegue il primo cittadino.

“Borgio Verezzi, ‘Paese del Teatro’, con il suo prestigioso festival estivo, non può che accogliere con gioia la notizia della stagione di Teatro Ragazzi nel Gassman, iniziativa che ben si allinea con gli altri progetti sostenuti dal Comune per promuovere la formazione giovanile, come le attività e i corsi curati dalla Compagnia del Barone Rampante, i laboratori teatrali scolastici e la Rassegna Regionale di Teatro della Scuola Ragazzi sul Palco – conclude Dacquino – Si lavora tutti insieme per un unico obiettivo: il teatro e lo spettacolo dal vivo come esperienza vissuta e condivisa, a tutte le età, a partire dai più piccoli, per recuperare umanità, cultura e condivisione sociale”.

Prezzi: biglietto unico al costo di 6 €, abbonamento al costo di 40 € (relativo a 8 spettacoli, escluso “Il fu Mattia Pascal”). Tutti i biglietti saranno acquistabili in teatro il giorno stesso dello spettacolo a partire da 1 ora prima dell’inizio (in occasione dello spettacolo serale apertura alle 20, per il pomeridiano apertura alle 16).

Possibilità di prevendita presso i rivenditori autorizzati: a Borgio Verezzi presso Tabaccheria Ravera, via Colombo 49, telefono 019610613; a Pietra Ligure presso Ottica Pietrese, piazza san Nicolò 16, telefono 019627710; a Loano presso Tabaccheria n° 1, via Cavour 17, telefono 019675631; a Ceriale presso Bar pasticceria Bacicin, lungomare Diaz 53, telefono 0182992024.