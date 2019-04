Il Taurus Brass Ensemble chiude la mostra “Periscano tutti i tiranni”

Mercoledì 1 maggio alle ore 18 nell’Auditorium Santa Caterina a Finalborgo la prestigiosa formazione di ottoni Taurus Brass Ensemble eseguirà il concerto conclusivo per la mostra “Periscano tutti i tiranni”. L’evento è organizzato dall’associazione culturale musicale Scuola Pianistica Ateneum con il patrocinio del Comune di Finale Ligure – Assessorato alla Cultura.

Il tempo è volato: ormai è passato un mese da quel taglio del nastro che il 30 marzo scorso ha visto schierati gomito a gomito, per la prima volta nella storia, gli ultimi discendenti di Napoleone Bonaparte, Nelson e Caracciolo. Furono questi grandi condottieri a decidere le sorti dell’Europa a cavallo tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800. Poiché tante battaglie fondamentali per le loro strategie furono combattute al largo del Finalese e nell’immediato entroterra fino alla Val Bormida, proprio a Finale Ligure si è costituita l’associazione culturale denominata 1795 (dalla data della prima vittoria navale di Nelson nelle acque del Finalese), che si occuperà nel tempo di tutelare questa memoria storica.

Il primo passo, la mostra “Periscano tutti i tiranni”, è stato già un successo: oltre 6mila visitatori in poco meno di un mese, un tam-tam fatto di passaparola che ha portato nelle sale del Complesso Santa Caterina a Finalborgo numerosi vertici delle forze armate, ammiragli della Marina in attività e in pensione, parlamentari ed europarlamentari, appassionati di storia e studiosi da tutto il Nord Italia.

“Come debutto è andato nel modo migliore possibile. Il diario delle firme all’ingresso della mostra è talmente ricco di parole entusiastiche da parte di tutti i visitatori, così pulito e ordinato, compilato dalla prima pagina all’ultima da sembrare quasi finto per la sua bellezza – commentano gli organizzatori – È sicuramente un ricordo di questo evento che custodiremo con piacere. Pensiamo che questa sia la mostra storica realizzata a Finale Ligure in anni recenti che ha conquistato la maggior partecipazione e il maggior successo. Vogliamo quindi dire grazie, uno per uno, a tutti i nostri visitatori che ci hanno dimostrato entusiasmo e affetto. Naturalmente vogliamo ringraziare anche tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato con noi alla buona riuscita dell’evento”.