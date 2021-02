Il supereroe “Super Biagini Aggiustatore” in scena a Finale Ligure

Finale Ligure. Domenica 18 aprile alle ore 16:30 dal Teatro delle Udienze di Finalborgo l’illustratore Sergio Olivotti porterà in scena online “Super Biagini Aggiustatore”, spettacolo per bambini dai 6 agli 11 anni.

Il mondo a volte non funziona: alcune cose si rompono, altre di cui si avrebbe bisogno non si trovano e non sono solo le cose a dare problemi (quelle, bene o male, si aggiustano). A volte a non funzionare è l’umore: arrabbiature, tristezze, delusioni.

Come fare per sistemare tutto? Ci vorrebbe qualcuno con una forza pazzesca, qualcuno con un’intelligenza sovrumana, una persona con un cuore impavido, grande e generoso. Un supereroe! Ecco cosa ci vorrebbe: un supereroe! Come Biagini, il tecnico Biagini.

Il biglietto gratuito consente di vedere la diretta streaming. Per qualsiasi informazione o richiesta di supporto tecnico è possibile chiamare il 3274743920.