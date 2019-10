Il soul e il rock d’autore a Pietra Ligure con i Groove Monkey

Un imperdibile appuntamento all’insegna della musica soul e del grande rock d’autore: venerdì 11 ottobre alle ore 22 all’Airone Wine Bar a Pietra Ligure i Groove Monkey ripercorreranno la corrente musicale di quello che è stato definito uno dei periodi musicali più influenti e intensi della storia musicale, ovvero il ventennio ’60 – ’80.

Vivremo una serata di pura musica che ci immergerà in un viaggio temporale fatto di tantissimi suoni ed atmosfere uniche per una rievocazione di quei brani che sono entrati nell’olimpio della scena musicale, reinterpretati in una veste inedita dal power trio savonese. Protagonisti saranno moltissimi artisti tra i quali Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Albert King, John Mayer, Eric Clapton, B.B. King, Kenny Wayne Shepherde. Insomma un concerto ricco di sorprese!

I Groove Monkey sono composti dal chitarrista e cantante Matteo Garbarini, da Fabio Oliva al basso e dal maestro Filippo Piluso alla batteria e alle percussioni.