“Il sogno di Frida” si realizza a Finale Ligure con i Cattivi Maestri

Finale Ligure. Domenica 7 marzo alle ore 16:30 al Teatro delle Udienze i Cattivi Maestri “realizzeranno” “Il sogno di Frida”, testo e regia di Annapaola Bardeloni, con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta.

Frida (Kahlo) è una bambina e come tutte le bambine ha la testa piena di sogni. Uno dei più forti è ballare ma Frida non può ballare: le sue gambe non glielo permettono. Allora si inventa una vita “altra” in cui la sua amica del cuore immaginaria balla al posto suo, ride quando lei vorrebbe piangere, tace e la osserva ogni volta che vorrebbe star sola e invece è costretta a parlare e ad esporsi.

Soprattutto la sua amica le svela che saranno le sue mani a ballare, che la sua danza sarà la pittura, che il suo non sarà un futuro facile ma pieno di bizzarro amore e colore, che la sua diversità la renderà unica, inimitabile e indimenticabile.

Frida è figlia del Messico dove le piogge fanno nascere fiori bellissimi e lei è uno di quelli. Con la sua amica del cuore viaggerà nel tempo e nello spazio, nelle immagini dei suoi quadri, attraverso le pagine dei suoi diari e sarà la sua amica a svelarle il segreto prezioso che farà di lei una donna da ricordare: “Che importa avere gambe se si hanno ali per volare?”.

Ingresso: 7 €. A causa delle nuove disposizioni non sarà consentito l’accesso a spettatori non muniti di biglietto e non sarà possibile acquistarli in loco ma solo attraverso la biglietteria online. In caso di persone con difficoltà motorie, prima di acquistare i biglietti contattare la Direzione al numero 3274743920.