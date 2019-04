Il sociologo Pierfranco Pellizzetti presenta “Il conflitto populista”

Giovedì 11 aprile alle ore 18 la Libreria Ubik ospita l’incontro con il sociologo e scrittore Pierfranco Pellizzetti, che presenta il libro “Il conflitto populista” (Ombre Corte editore). Introduce lo scrittore Carlo A. Martigli.

Secondo Pellizzetti il sistema finanziario, economico, politico, culturale e mediatico occidentale presenta indiscutibili segni di crisi ed esaurimento con effetti a volte imbarbarenti. Sentendosi minacciato dai sempre più frequenti moti di protesta tale sistema, invece di ridefinirsi e ridurre le disuguaglianze al suo interno, tende sempre più ad accrescere la messa in campo di strumenti difensivi sotto forma di strategie di comunicazione, che bollano come “populismo” il semplice rifiuto della finanziarizzazione del mondo.

Siamo alla fine di una fase storica dell’economia – Mondo o piuttosto dell’ordine capitalistico complessivamente inteso? In questo scenario di decadenza, le proteste emergono nelle aree periferiche del sistema e nelle città ribelli alla centralizzazione del Potere: i luoghi dove riprende vigore il conflitto per rivendicare l’estensione dei diritti sociali ed economici, frutto dell’aggregazione di interessi convergenti “dal basso” (lavorativi, ambientali, di genere, etc.) nel comune interesse alla riappropriazione di futuro.