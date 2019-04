Venerdì 19 aprile alle ore 18 alla Libreria Ubik il sociologo Marco Revelli presenta “La politica senza politica”, progetto attualmente in corso per la ricostruzione di Paraloup, la storica borgata partigiana nel cuneese, a cura della Fondazione Nuto Revelli. Parte del ricavato della vendita dell’omonimo libro sarà devoluto alla Comunità San Benedetto al Porto, fondata da don Andrea Gallo, a sostegno del progetto “Las Mariposas” di Santo Domingo.

Un dissesto sociale ed economico senza precedenti, il silenzio assordante dei partiti tradizionali, lo spettro del populismo che si aggira per il mondo. Una mappa fondamentale per orientarsi nella grave emergenza democratica che stiamo vivendo. Prima c’è stata la crisi economica. Una crisi tanto dura da far pensare agli anni della Grande Depressione. In America trenta milioni di persone hanno perso la casa. In Italia interi distretti industriali sono svaniti nel nulla.

Così è iniziato il rancore. La rabbia di chi non ha più niente da perdere o di chi vuole difendere quanto gli è rimasto. La paura che si prova quando non si capisce cosa sta succedendo. A questa paura, talvolta irrazionale, ma comunque reale, la politica ha opposto un assordante silenzio. Sentendosi ignorati, molti hanno perso ogni fiducia in quei partiti dai quali in passato si erano sentiti rappresentati. E si sono rivolti a forze nuove, che alle loro preoccupazioni hanno saputo dare risposte facili e perlopiù reazionarie. Queste pagine sono la riscrittura di tre saggi profetici, che diventano ora tre capitoli di un medesimo racconto: Populismo 2.0, Finale di partito e Poveri, noi.

È il racconto di come siamo arrivati fino a qui, di come il populismo non sia un mostro apparso all’improvviso dall’oscurità, ma l’effetto di un deficit di rappresentanza che non possiamo fingere di ignorare, se vogliamo costruire una vera alternativa politica ai nuovi fascismi.

Introduce Renata Barberis. L’incontro è a cura di Libreria Ubik, Arci, Società SMS Cantagalletto, Rifugio Paraloup, Fondazione Nuto Revelli. Alle ore 20 cena con l’autore (14 €) presso la Società di Mutuo Soccorso di Cantagalletto (prenotazioni: 3493261169).